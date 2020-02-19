Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
«Победа» в два раза увеличила прибыль в 2019 году Бизнес, 17:18 Эрдоган заявил о «последнем предупреждении» Асаду из-за Идлиба Политика, 17:15 СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн Бизнес, 17:09 В Москве эвакуировали семь судов Общество, 17:01 Семь кругов бюрократии: как установить санитарно-защитные зоны Pro, 17:00 Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети» Общество, 16:53 Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Фоторепортаж Общество, 16:48  Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова Общество, 16:45 Экс-партнер Ягра и талантливые чехи. Возможные переходы в КХЛ из Европы Спорт, 16:45 В Саратове эвакуировали мэрию из-за автомобиля c иностранными номерами Общество, 16:22 Биржа Coinbase присоединилась к Visa Крипто, 16:19 Акции «Энел Россия» упали почти на 9% после публикации стратегии Quote, 16:18 Испытание Идлибом: начнет ли Турция наступления против армии Асада Мнение, 16:16 Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем Общество, 16:12
Общество ,  
0 

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове 19 февраля был открыт памятник первому мэру города Анатолию Собчаку. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, который был заместителем Собчака во время работы в мэрии, журналистка и дочь экс-мэра Ксения Собчак, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак и другие. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку был открыт на пересечении Большого проспекта и 26-й линии Васильевского острова
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Президент России Владимир Путин, вдова Анатолия Собчака, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева на втором плане) и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (справа на втором плане)
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Владимир Путин и Людмила Нарусова
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Людмила Нарусова (справа), дочь Анатолия Собчака Ксения и ее муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Ксения Собчак и Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах. Владимир Путин руководил его предвыборным штабом, а затем стал заместителем Собчака. В феврале 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом Путина во время президентских выборов. В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер от сердечной недостаточности.

На фото: Ксения Собчак

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Владимир Путин, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, Людмила Нарусова
Теги: мультимедиа, Владимир Путин, Ксения Собчак
Материалы по теме
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter