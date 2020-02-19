Общество , 19 фев, 16:48
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Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове 19 февраля был открыт памятник первому мэру города Анатолию Собчаку. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, который был заместителем Собчака во время работы в мэрии, журналистка и дочь экс-мэра Ксения Собчак, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак и другие. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку был открыт на пересечении Большого проспекта и 26-й линии Васильевского острова
Президент России Владимир Путин, вдова Анатолия Собчака, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева на втором плане) и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (справа на втором плане)
Владимир Путин и Людмила Нарусова
Людмила Нарусова (справа), дочь Анатолия Собчака Ксения и ее муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Ксения Собчак и Владимир Путин
Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах. Владимир Путин руководил его предвыборным штабом, а затем стал заместителем Собчака. В феврале 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом Путина во время президентских выборов. В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер от сердечной недостаточности.
На фото: Ксения Собчак
Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Владимир Путин, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, Людмила Нарусова