Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Фоторепортаж

Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах. Владимир Путин руководил его предвыборным штабом, а затем стал заместителем Собчака. В феврале 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом Путина во время президентских выборов. В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер от сердечной недостаточности.

На фото: Ксения Собчак