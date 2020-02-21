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Турчинов объяснил невозможность объявить войну России

Александр Турчинов (Фото: Данил Шамкин / Global Look Press)

Украина не может объявить войну ядерной державе, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, объясняя, почему Киев не вводит военное положение и не объявляет войну России. Об этом он рассказал в интервью на канале «Исландия».

«Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы не могли и до сих пор не можем объявить войну ядерной державе», — заявил Турчинов.

По словам Турчинова, он выступал за введение военного положения еще в 2014 году на фоне ситуации с присоединением Крыма к России. Однако по закону при военном положении не проводятся выборы. «А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», — добавил он.

Военное положение сроком на 30 дней было введено президентом Петром Порошенко в ноябре 2018 года в десяти областях страны. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, когда российская сторона арестовала украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не намерен вводить военное положение в стране, так как этим не решатся проблемы, доставшиеся ему от предшественника. Он отметил, что украинцы не голосовали за президента, который намеревался бы ввести военное положение.

Теги: Александр Турчинов, Украина, война, военное положение
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