Министр ответил на вопрос о нехватке слесарей из-за числа мест в вузах

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Современная экономика в большинстве случаев требует людей с высшим образованием, заявил в интервью телеканалу РБК министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который вступил в должность месяц назад.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, «нужно ли столько бюджетных мест» в российских вузах. «Один поступил на бюджет, другой — на платное, а слесарей, фрезеровщиков опять нет?» — задал журналист вопрос министру.

В ответ министр заявил, что «само понятие «рабочая специальность» изменилось». «Сегодня даже на многие позиции, на которые, еще вчера казалось, не надо высшего образования, высшее образование является нормой», — сказал он.

«В обществе очень большой спрос [на высшее образование]. Оно дает совершенно другой уровень жизни, прибавку к заработной плате <...> Это все экономически просчитано и доказано. Поэтому, конечно, в большинстве случаев выпускники школ стремятся получить высшее образование», — резюмировал Фальков.