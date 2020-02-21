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Министр ответил на вопрос о нехватке слесарей из-за числа мест в вузах

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Современная экономика в большинстве случаев требует людей с высшим образованием, заявил в интервью телеканалу РБК министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который вступил в должность месяц назад.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, «нужно ли столько бюджетных мест» в российских вузах. «Один поступил на бюджет, другой — на платное, а слесарей, фрезеровщиков опять нет?» — задал журналист вопрос министру.

В ответ министр заявил, что «само понятие «рабочая специальность» изменилось». «Сегодня даже на многие позиции, на которые, еще вчера казалось, не надо высшего образования, высшее образование является нормой», — сказал он.

«В обществе очень большой спрос [на высшее образование]. Оно дает совершенно другой уровень жизни, прибавку к заработной плате <...> Это все экономически просчитано и доказано. Поэтому, конечно, в большинстве случаев выпускники школ стремятся получить высшее образование», — резюмировал Фальков.

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В сентябре прошлого года Минпросвещения предложило остановить обучение по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности, в частности автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

Исследование портала по поиску работы HeadHunter, проведенное летом прошлого года, показало, что в России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Сложности, по данным исследования, возникают в том числе при поиске токарей, слесарей и техников на заводе.

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Говоря о планах ежегодно увеличивать бюджетные места, Фальков сказал, что в 2020 году их станет больше на 33 700 (всего почти 550 000 мест). «Вот сейчас мы завершаем разработку методики распределения бюджетных мест, которая должна учитывать очень много разных факторов и обстоятельств», — отметил он.

Отвечая на вопрос, готов ли Фальков признать тот факт, что в последние годы доступность высшего образования в стране падала, он ответил отрицательно. «По разным специальностям и направлениям ситуация разная. Есть законодательная гарантия 800 мест на 10 тыс. населения, мы давно уже выше этой законодательной гарантии установленной двигаемся», — заявил министр.

По его словам, на образование дополнительно из бюджета до 2024 года будет выделено порядка 70 млрд руб. Однако эти средства, как уточнил Фальков, не могут быть равномерно распределены по всем регионам, поскольку в одном «десять вузов, а в другом два».

Теги: образование, вуз, ПТУ
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