ПТУ прекратят учить «парикмахерскому искусству» и готовить «станочников»

Минпросвещения в 2021 году закроет прием на несколько устаревших или дублирующихся специальностей. Так, профессиональные училища не будут обучать студентов по профессиям «оптик-механик», «станочник» и «парикмахерское искусство»

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Министерство просвещения подготовило проект приказа о прекращении приема на некоторые специальности в профессиональные училища с 2021 года. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В перечень попали девять профессий и 23 специальности, среди которых «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник», «парикмахерское искусство» и другие. В Минпросвещения пояснили, что речь не идет о том, что они исчезнут вообще — по этим направлениям останутся другие программы подготовки. Например, ведомство сохранило другие направления по обучению парикмахеров.

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям. Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом и Минпросвещения», — сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве также отметили, что документ — первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки. В начале августа министр просвещения Ольга Васильева сообщала, что из списка уйдет около 100 специальностей: «Некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают, третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».

Для развития среднего профессионального образования в рамках национального проекта «Образование» существует отдельный федеральный проект «Молодые профессионалы».