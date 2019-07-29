Исследование показало нехватку токарей и слесарей в России

В России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter, сообщает «РИА Новости».

В частности, возникают сложности при поиске токарей, слесарей и техников на завод.

Отмечается, что от работников со среднеспециальным образованием работодатели ждут добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%). При поиске сотрудников с высшим образованием требуют наличия специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).

Исследование представляло собой опрос среди 463 HR-специалистов, проводившийся онлайн.

Ранее в июле во ВНИИ труда сообщили, что в России есть спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства. Также в большом количестве требуются охранники и продавцы. При этом низкий спрос отмечается на педагогов средней школы, бухгалтеров, средний юридический персонал.