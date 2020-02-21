Пригожин заявил о планах Валерии создать политическую партию

Валерия (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова) создаст политическую партию. Об этом сообщил РБК муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, партия Валерии будет называться «Сильные женщины». «Мне кажется, что присутствие женщин в парламенте будет играть ключевую роль. Вы обратите внимание, сегодня на руководящих постах и Маргарет Тэтчер, и Хиллари Клинтон, и Меркель. Женщины сейчас везде интегрированы, и как гражданину мне не хватает образованных, умных и интеллигентных людей, способных противостоять насилию», — заявил Пригожин.

20 февраля музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. При этом Шнуров заявил, что пока не определился с планами на предстоящие выборы в Государственную думу в 2021 году.

Ранее Meduza со ссылкой на источник в Кремле передавала, что администрация президента планирует создать партийные проекты с умеренно-правой или либеральной повесткой. В качестве фронтменов таких проектов рассматривают в том числе журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, сообщил источник.