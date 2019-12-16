Кузнецова попросила начать проверки из-за истории с ребенком в Омске

Обосновано ли решение вернуть ребенка матери, которая вместе со своим сожителем наказывала мальчика, заставляя его стоять на гречке на коленях, проверит прокуратура, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена в России Анны Кузнецовой.

Для выяснения ситуации местная прокуратура проверит работу органов опеки, а региональный уполномоченный по правам ребенка встретится с учителями мальчика и его матерью. «Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия — в его интересах», — заявила Кузнецова.

По информации детского омбудсмена, мать и ее сожитель заставляли девятилетнего мальчика подолгу стоять голыми коленями на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу. Ребенку провели операцию, после чего по заявлению органов опеки его передали в реабилитационный центр, а затем вернули матери. В отношении нее заведено несколько уголовных дел: по ст. 156 (неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка) и ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. В отношении нее и сожителя также возбуждены уголовные дела по ст. 117 УК (истязание).