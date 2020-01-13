В Омске из интерната отпустили домой стоявшего на гречке коленями ребенка

Из омской школы-интерната отпустили восьмилетнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли стоять на гречке. Он вернулся домой. Об этом сообщает местное издание NGS55 со ссылкой на руководителя интерната Евгения Пузанова.

По словам Пузанова, ребенка оставили жить с матерью. «Мама не лишена родительских прав, не ограничена», — рассказал он, добавив, что видит, как идет «восстановление».

По его словам, ребенок уже ночует дома. При этом с матерью договорились о том, что кроме посещения школы ребенок также будет каждый день приходить в интернат, где за состоянием мальчика наблюдают психологи. Он свободно общается с ровесниками и не испытывает стресса, уточнил Пузанов.

Так, уточнил руководитель интерната в разговоре с ТАСС, окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора судом, который сейчас рассматривает дело об истязании несовершеннолетнего.