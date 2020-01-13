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В Омске из интерната отпустили домой стоявшего на гречке коленями ребенка

Из омской школы-интерната отпустили восьмилетнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли стоять на гречке. Он вернулся домой. Об этом сообщает местное издание NGS55 со ссылкой на руководителя интерната Евгения Пузанова.

По словам Пузанова, ребенка оставили жить с матерью. «Мама не лишена родительских прав, не ограничена», — рассказал он, добавив, что видит, как идет «восстановление».

По его словам, ребенок уже ночует дома. При этом с матерью договорились о том, что кроме посещения школы ребенок также будет каждый день приходить в интернат, где за состоянием мальчика наблюдают психологи. Он свободно общается с ровесниками и не испытывает стресса, уточнил Пузанов.

Так, уточнил руководитель интерната в разговоре с ТАСС, окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора судом, который сейчас рассматривает дело об истязании несовершеннолетнего.

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Ранее стало известно о том, что мальчику из Омска потребовалась операция из-за того, что мать и отчим заставляли его стоять голыми коленями на гречке. Из-за долгого наказания крупа вросла в кожу ребенка.

После операции мальчика передали в реабилитационный центр, а затем вернули домой. В отношении матери возбудили несколько уголовных дел — по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Кроме того, против нее и ее сожителя завели уголовные дела по ст. 117 УК (истязание).


В декабре прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, является ли обоснованным решение о возвращении мальчика матери. Для этого собирались проверить работу местных органов опеки и провести встречу с учителями мальчика и его матерью. После начала проверки мальчика поместили в интернат.

Теги: Омск, наказание, гречка
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