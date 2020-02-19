Шойгу встретился с Хафтаром

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время переговоров Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии и подтвердили необходимость выполнения решений Берлинской конференции, прошедшей 19 января.

Как говорится в сообщении военного ведомства, российская и ливийская стороны в очередной раз отметили «безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса».

После свержения в Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически оказалась разделена на два государства. Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа контролирует Триполи, а поддерживаемое армией Хафтара правительство в Тобруке — восточную часть страны.