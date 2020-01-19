СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене

Не менее 70 человек погибли и около 150 пострадали в результате ракетного обстрела военного лагеря армии Йемена со стороны хуситского движения, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники в больнице.

Нападение на лагерь в провинции Мариб произошло вечером 18 января. По данным источников Al-Arabiya, большинство погибших были новобранцами. Атака с применением баллистических ракет и беспилотников началась в тот момент, когда они молились в мечети. По словам источников телеканала, атаку провели повстанцы-хуситы. Их обвиняют в связях с Ираном.

Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. В марте 2015 года на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади выступила коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В декабре в Йемене на военном параде в результате ракетного обстрела погибли девять человек, еще 30 человек получили ранения. В нападении обвинили хуситов из сторонников мятежного движения «Ансар Аллах».