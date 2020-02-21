Посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений

Россия не стремится к военному доминированию или гонке вооружений, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, передает ТАСС.

По словам Антонова, стране нужен оборонный потенциал, необходимый для сдерживания потенциальных противников от агрессии.

«Мир по-прежнему очень уязвим. Все чаще игнорируются базовые принципы международного общения, которые были заложены в Устав ООН. Растет уровень конфликтности, недоверия и непредсказуемости», — сказал Антонов.

Он также указал на то, что разобщенность государств вызывает расползание опасных вызовов и угроз, среди которых первое место занимает терроризм. Антонов также указал на то, что безусловным приоритетом России является совершенствование вооруженных сил.

«Они — надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем, мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — отметил российский дипломат.