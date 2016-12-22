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Спецпрокурор США попросил не отправлять в тюрьму экс-советника Трампа
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Спецпрокурор США попросил не отправлять в тюрьму экс-советника Трампа
Политика, 05:39
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Спецпрокурор США попросил не отправлять в тюрьму экс-советника Трампа

В офисе спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием «российского дела» заявили, что Майкл Флинн, экс-советник президента США Дональда Трампа, сотрудничал с прокурорами и попросили не отправлять его в тюрьму, пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуроров.

Так, Мюллер утверждает, что Флинн оказал существенную помощь в расследовании и предоставил информацию о контактах с представителями российских властей. Кроме того, он передал правоохранителям данные по другим расследованиям, о которых спецпрокурор не может говорить, поскольку они еще не завершены.

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Флинн проработал в Белом доме всего 24 дня, отмечает Reuters, в декабре 2017-го он признался, что дал ФБР ложные показания о своих контактах с Россией. Суд рассмотрит его дело 18 декабря.

Отставке и расследованию в отношении Флинна предшествовала статья The Washington Post, в которой говорилось, что он сказал послу России в США Сергею Кисляку, что введенные президентом Бараком Обамой санкции могут быть пересмотрены. Изначально он заявил ФБР, что не вел подобных бесед, но позже опубликовал заявление, в котором признался, что солгал правоохранителям о своих контактах с Россией.

Теги: Майкл Флинн , Роберт Мюллер
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