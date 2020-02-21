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Политика ,  
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Ле Пен потребовала от властей Франции прекратить исполнять решения ЕСПЧ

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что власти должны перестать принимать во внимание решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за его связи с миллиардером Джорджом Соросом. Об этом она написала у себя в Twitter.

«Кассационный суд и Государственный совет должны отныне прекратить исполнять решения ЕСПЧ. Свободное государство должно сопротивляться этим антидемократическим манипуляциям», — написала Ле Пен.

Политик также добавила, что президент страны Эмманюэль Макрон больше не может молчать по этому поводу.

Своим твитом Ле Пен отреагировала на расследование журнала Valeurs, в котором юрист Грегор Пюппенк утверждает, что некоторые судьи ЕСПЧ ранее работали в фонде Сороса «Открытое общество», либо являлись сотрудниками связанных с миллиардером неправительственных организациях.

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Пюпенк считает, что Сорос через этих судей может влиять на решения ЕСПЧ, тем самым навязывая Европе свою идеологию. В качестве примеров такого влияния издание приводит легализацию однополых браков в Италии, Австрии и Греции, пересмотр приговоров о пожизненном заключении в Венгрии и другие.

В декабре 2019 года депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович обвинил «ставленников Сороса» в попытках уничтожить страну через продажу земель и развязанную в Донбассе войну.

Джордж Сорос — американский миллиардер венгерского происхождения, основатель «Фонда Сороса» — сети благотворительных организаций, пропагандирующих идею открытого общества. Сорос неоднократно обвинялся в манипуляциях властями разных стран и мировых заговорах.

Теги: Франция, ЕСПЧ, Марин Ле Пен, Джордж Сорос
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