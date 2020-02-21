Ле Пен потребовала от властей Франции прекратить исполнять решения ЕСПЧ
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что власти должны перестать принимать во внимание решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за его связи с миллиардером Джорджом Соросом. Об этом она написала у себя в Twitter.
«Кассационный суд и Государственный совет должны отныне прекратить исполнять решения ЕСПЧ. Свободное государство должно сопротивляться этим антидемократическим манипуляциям», — написала Ле Пен.
Политик также добавила, что президент страны Эмманюэль Макрон больше не может молчать по этому поводу.
Своим твитом Ле Пен отреагировала на расследование журнала Valeurs, в котором юрист Грегор Пюппенк утверждает, что некоторые судьи ЕСПЧ ранее работали в фонде Сороса «Открытое общество», либо являлись сотрудниками связанных с миллиардером неправительственных организациях.