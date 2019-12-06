Депутат Рады назвал два грозящих «уничтожением» Украины обстоятельства

Продажа земли и война на востоке страны могут привести к гибели Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на ее сайте.

«Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину», — сказал депутат. Он призвал поддержать президента страны Владимира Зеленского в стремлении установить перемирие в регионе и не дать «распродать украинскую землю ставленникам [американского миллиардера-филантропа Джорджа] Сороса».

По словам Рабиновича, Украину ранее целенаправленно втянули в военные действия в Донбассе и сейчас подводят к «последнему рубежу» — продаже своей территории. «А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти», — заявил он.

В середине ноября Верховная рада одобрила отмену запрета на продажу сельхозземель, который действовал с 2001 года и многократно продлевался. Планируется, что мораторий будет упразднен 1 октября 2020-го, а проводить сделки купли-продажи можно будет до 2024 года.