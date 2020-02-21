Первым замглавы Минкульта стал Сергей Обрывалин

Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России. Это следует из опубликованной на сайте Минкульта информации.

Ранее Обрывалин был заместителем главы ведомства Владимира Мединского. По данным минкульта первый замминистра будет курировать деятельность департаментов кинематографии, управления кадрами, инвестиций и имущества, госохраны культурного наследия и секретариата министра культуры.

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