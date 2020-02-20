В мечети Лондона неизвестный ранил ножом мужчину

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В результате нападения с ножом в мечети неподалеку от лондонского Риджентс-парка пострадал мужчина, сообщается на сайте полиции Лондона.

Отмечается, что пострадавшим является мужчина в возрасте около 70 лет. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия задержали 29-летнего мужчину, его подозревают в покушении на убийство.

Полиция отмечает, что происшествие рассматривают как не связанное с терроризмом.