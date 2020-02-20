Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда. Он останется под стражей до 19 апреля.

Спектора обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). По данным ТАСС, по делу также проходит бывшая помощница заместителя председателя правительства России Анастасия Алексеева, обвиняемая по ч. 4 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что она в период с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина взятку на сумму свыше 4 млн руб. в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний. Также в 2016 году Джин Мирон Спектор был указан в списке участников заседания правительственной комиссии по импортозамещению в качестве председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».