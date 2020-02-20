Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
СМИ узнали о расширении полномочий у пришедшего с Чайкой замгенпрокурора Общество, 20:35 Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе Спорт, 20:17 Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке Общество, 20:13 Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении замглавы Генштаба Общество, 20:13 Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки Спорт, 19:50 В МИД России опровергли обвинения Грузии в кибератаках Политика, 19:50 В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов Общество, 19:44 Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Общество, 19:44 Автобус насмерть сбил пожилую женщину на востоке Москвы Общество, 19:34 Еврокомиссия не смогла определить правовой статус криптовалюты Facebook Крипто, 19:31 Дело против Майкла Калви не отразилось на венчурных инвестициях в Россию Технологии и медиа, 19:20 Российский венчурный рынок растет даже на фоне дела Калви Pro, 19:19 На стройке дома в Москве произошли столкновения активистов с охранниками Общество, 19:18 Черышев вошел в команду недели Лиги чемпионов Спорт, 19:16
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

Фото: Boris Roessler / Global Look Press

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда. Он останется под стражей до 19 апреля.

Спектора обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). По данным ТАСС, по делу также проходит бывшая помощница заместителя председателя правительства России Анастасия Алексеева, обвиняемая по ч. 4 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что она в период с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина взятку на сумму свыше 4 млн руб. в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану.

В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Общество

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний. Также в 2016 году Джин Мирон Спектор был указан в списке участников заседания правительственной комиссии по импортозамещению в качестве председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».

Теги: США, суд, взятка, арест
Материалы по теме
СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн
Общество
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter