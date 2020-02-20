Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении замглавы Генштаба

Халил Арсланов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Суд оставил под арестом заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

«Суд оставил меру пресечения для Халила Арсланова без изменений», — сказали в пресс-службе.

Арсланова арестовали 7 февраля сроком на два месяца. Обвинения в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. ему предъявили еще в октябре 2019-го. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб. «Коммерсантъ» в октябре прошлого года писал, что с Арсланова взяли подписку о невыезде.



Арсланов стал заместителем начальника Генштаба в 2013 году, до этого он был начальником связи — замначальника главного штаба Сухопутных войск.