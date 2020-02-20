Госдума поддержала законопроект о праве ФСО использовать боевую технику
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Поправки предлагается внести в ФЗ «О государственной охране». Проект закона предусматривает разрешение сотрудникам ФСО использовать в работе боевую технику.
В тексте документа говорится, что командиры подразделений будут иметь право отдавать приказы о применении боевой техники, а сотрудники органов госохраны — исполнять приказы в предусмотренных законодательством случаях.
Авторы законопроекта также уточнили нормы об ответственности сотрудников за вред, который может быть причинен при применении боевой техники.