Госдума поддержала законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки предлагается внести в ФЗ «О государственной охране». Проект закона предусматривает разрешение сотрудникам ФСО использовать в работе боевую технику.

В тексте документа говорится, что командиры подразделений будут иметь право отдавать приказы о применении боевой техники, а сотрудники органов госохраны — исполнять приказы в предусмотренных законодательством случаях.

Авторы законопроекта также уточнили нормы об ответственности сотрудников за вред, который может быть причинен при применении боевой техники.