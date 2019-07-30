Сотрудникам ФСО запретили смартфоны на объектах с секретными данными

Федеральная служба охраны России издала приказ, который не позволяет сотрудникам использовать смартфоны и другие гаджеты в местах хранения секретных материалов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу использование смартфона запрещено в помещениях, в которых проводятся секретные работы или в нерабочее время хранятся сведения, составляющие государственную тайну. Уточняется, что на объектах с такими помещениями должны быть организованы места для временного хранения и использования мобильных телефонов и других электронных приборов.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, а также пользоваться смартфонами и другими гаджетами. При этом использование гаджетов допускается, если они необходимы для выполнения военнослужащими своих обязанностей.