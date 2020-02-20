Песков не увидел провокации в вопросе Путину о жизни на 10 800 руб.

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Петербурга президенту Владимиру Путину о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 руб., передает ТАСС.

«Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации», — сказал Песков. По его словам, Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, и накануне, 19 февраля, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку он также подошел поговорить к местным жителям.

«Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его», — пояснил Песков.

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