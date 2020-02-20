Минтранс предложил направить на ремонт ветхих мостов 380 млрд руб.

Евгений Дитрих и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минтранс предлагает направить около 380 млрд руб. на реализацию программы ремонта аварийных и ветхих мостов до 2024 года. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе заседания в правительстве, передает корреспондент РБК. Позже стало известно, что кабмин одобрил проект, сообщал ТАСС.

Программа была разработана с учетом предложений регионов, МВД и РЖД. По ней предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тыс. аварийных мостов в 81 субъекте России с 2020 по 2024 год, сказал Дитрих. «Для этого будут направлены бюджетные средства в объеме 236 млрд руб.» — сообщил он.

В программу вошло также строительство 170 путепроводов через автомобильные и железные дороги — на эти работы будет направлено из бюджета 143 млрд руб. Для сравнения, стоимость Крымского моста составила 227,9 млрд руб.

Средства на реализацию Минтранс предлагает брать из федерального дорожного фонда, а также использовать дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты. Согласно закону, подписанному Путиным в 2018 году, к 2024 году регионы смогут получать всю сумму доходов от акцизов на нефтепродукты, сейчас же они получают только 58,1%.