Роскачество составило рейтинг игристых вин ценой до 1 тыс. руб.

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин российского производства стоимостью до 1 тыс. руб. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ведомства.

Эксперты сравнили 131 игристое вино из разных регионов России, и все они получили оценку не ниже 78 баллов из 100 возможных. В своем исследовании специалисты оценивали внешний вид напитка — его цвет и игру пузырьков, а также чистоту и качество аромата и вкус.

Первую строчку рейтинга заняло полусухое розовое вино «Мысхако» из Краснодарского края, набравшее 83,7 балла. Следом за ним с 83 баллами идет российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании. На третьем месте расположилось полусладкое белое вино от «Золотой балки» из Севастополя — 82,89 балла.

В прошлом году лидером рейтинга отечественных игристых вин по версии Роскачества стало выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» Абрау-Дюрсо, выпускаемое под маркой Victor Dravigny, в котором эксперты обнаружили интенсивную игру пузырьков, комплексный аромат и долгое послевкусие. Оно получило 84,9 балла из 100. В тройку рейтинга тогда также вошли вина бренда «Тамань» — белый брют и полусухое белое «Мускатное».