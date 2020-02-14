Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Поставки российского вина за рубеж в 2019 году выросли на 15%, превысив ожидания Минсельхоза. Нарастить экспорт помогла Украина, уточняют эксперты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2019 году Россия увеличила экспорт вина на 15,3%, до 6,4 млн кг, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В денежном выражении поставки за границу виноградных вин (включая шампанское и крепленые вина), а также виноградного сусла выросли на 14%, до $8,5 млн.

Возросший экспорт российского вина обсуждался на прошедшем на этой неделе совещании в Минсельхозе, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. В имеющихся у РБК материалах Минсельхоза фигурируют цифры, где за основу взяты литры. Согласно этим данным, планы чиновников по экспорту вина в прошлом году были перевыполнены: за рубеж было поставлено 4,3 млн л виноградных вин на $9,5 млн при ожидавшихся $7,8 млн.

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Пока экспорт алкоголя из России «мизерный» и это скорее «разведка мирового рынка», скептичен директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Для сравнения: в 2019 году в России были произведены, по информации Росалкогольрегулирования, 328 млн л тихих вин и 132 млн л шампанского — на 8 и 6% больше, чем годом ранее. Производство по итогам 2019 года выросло впервые за последние четыре года.