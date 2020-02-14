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Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Поставки российского вина за рубеж в 2019 году выросли на 15%, превысив ожидания Минсельхоза. Нарастить экспорт помогла Украина, уточняют эксперты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2019 году Россия увеличила экспорт вина на 15,3%, до 6,4 млн кг, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В денежном выражении поставки за границу виноградных вин (включая шампанское и крепленые вина), а также виноградного сусла выросли на 14%, до $8,5 млн.

Возросший экспорт российского вина обсуждался на прошедшем на этой неделе совещании в Минсельхозе, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. В имеющихся у РБК материалах Минсельхоза фигурируют цифры, где за основу взяты литры. Согласно этим данным, планы чиновников по экспорту вина в прошлом году были перевыполнены: за рубеж было поставлено 4,3 млн л виноградных вин на $9,5 млн при ожидавшихся $7,8 млн.

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В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Пока экспорт алкоголя из России «мизерный» и это скорее «разведка мирового рынка», скептичен директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Для сравнения: в 2019 году в России были произведены, по информации Росалкогольрегулирования, 328 млн л тихих вин и 132 млн л шампанского — на 8 и 6% больше, чем годом ранее. Производство по итогам 2019 года выросло впервые за последние четыре года.

Основной покупатель российских вин уже много лет — Украина. На эту страну, по информации Минсельхоза, пришлось 40% всех поставок за рубеж. Среди других крупнейших покупателей — Молдавия и Китай с долями 15 и 13% соответственно. У Федеральной таможенной службы другой порядок крупнейших рынков сбыта российского вина: Украина, Китай и Казахстан.

Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%). По версии Минсельхоза, поставки вина из России на Украину в натуральном выражении увеличились в прошлом году на 62%, до 3,2 млн кг.

Все поставки вина, которые российская таможня фиксирует как экспорт на Украину, идут в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, указывает Дробиз. Крымская «Массандра» действительно поставляет вино в ЛНР и ДНР, сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко.

Как Минсельхоз объясняет причину возросших поставок российского вина на Украину, что говорят украинский ретейлер и специализированный магазин в Донецке — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: вино, Экспорт, Массандра
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