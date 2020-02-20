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Блумберг пообещал опубликовать свою налоговую декларацию

Майкл Блумберг (Фото: Lev Radin / Zuma / Global Look Press)

Бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший о намерениях баллотироваться в президенты США от Демократической партии, пообещал в течение нескольких недель опубликовать свою налоговую декларацию, передает CNBC.

То, что он до сих пор не опубликовал данные о своих финансах, бизнесмен объяснил их сложностью. «К сожалению или к счастью, я зарабатываю много денег, и мы ведем бизнес по всему миру. Документ, вероятно, будет состоять из тысяч страниц», — отметил он.

Блумберг добавил, что публиковал свои налоговые декларации ежегодно в течение 12 лет, еще будучи мэром. По его словам, документы, которые он обнародует, будут содержать данные о его инвестициях, движении средств и деньгах, которые он жертвует на благотворительность.

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Ранее с критикой в его адрес выступила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также борется за выдвижение от Демократической партии. «Демократы не выиграют, если кандидатом будет тот, кто скрывает свои налоговые декларации», — сказала она, пишет журнал Time.

По словам Уоррен, хоть она и готова поддержать любого кандидата от демократов, однако партия «пойдет на огромный риск, если всего лишь заменит одного высокомерного миллиардера другим».

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Действующий президент США Дональд Трамп ранее неоднократно отказывался опубликовать свои налоговые декларации, что привело к судебным искам, расследованиям палаты представителей и обвинениям в коррупции. В итоге в ноябре прошлого года он пообещал обнародовать данные о своих финансах до выборов, но до сих пор этого не сделал.

Теги: Майкл Блумберг, предвыборная кампания, налоговые декларации
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