Блумберг пообещал опубликовать свою налоговую декларацию

Майкл Блумберг (Фото: Lev Radin / Zuma / Global Look Press)

Бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший о намерениях баллотироваться в президенты США от Демократической партии, пообещал в течение нескольких недель опубликовать свою налоговую декларацию, передает CNBC.

То, что он до сих пор не опубликовал данные о своих финансах, бизнесмен объяснил их сложностью. «К сожалению или к счастью, я зарабатываю много денег, и мы ведем бизнес по всему миру. Документ, вероятно, будет состоять из тысяч страниц», — отметил он.

Блумберг добавил, что публиковал свои налоговые декларации ежегодно в течение 12 лет, еще будучи мэром. По его словам, документы, которые он обнародует, будут содержать данные о его инвестициях, движении средств и деньгах, которые он жертвует на благотворительность.

Ранее с критикой в его адрес выступила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также борется за выдвижение от Демократической партии. «Демократы не выиграют, если кандидатом будет тот, кто скрывает свои налоговые декларации», — сказала она, пишет журнал Time.