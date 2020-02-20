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Пятеро пострадавших при жесткой посадке Ан-2 получили травмы позвоночника

Фото: МЧС России

У пятерых пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане обнаружили компрессионные переломы позвоночника, сообщил глава областного минздрава Сергей Чеканов, передает ТАСС.

По его словам, врачи уже обследовали десять человек, пять из которых после осмотра госпитализировали с компрессионными переломами позвоночника. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, одного из пациентов — как среднетяжелое. Еще двое пострадавших находятся на обследовании, остальных (еще пятеро) после осмотра отпустили домой, добавил Чеканов.

МЧС ранее сообщало, что в больницу после жесткой посадки самолета в Магадане были доставлены все 14 человек, находившиеся на борту — 12 рабочих и два члена экипажа.

В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета
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Самолет Ан-2, перевозивший в Сеймчан вахтовиков, совершил жесткую посадку в Магадане сразу после взлета утром 20 февраля.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна). В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Помимо этого, проверкой инцидента занялась Дальневосточная транспортная прокуратура.

Теги: пострадавшие, Ан-2, перелом позвоночника, Магадан
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