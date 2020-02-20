Пятеро пострадавших при жесткой посадке Ан-2 получили травмы позвоночника

Фото: МЧС России

У пятерых пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане обнаружили компрессионные переломы позвоночника, сообщил глава областного минздрава Сергей Чеканов, передает ТАСС.

По его словам, врачи уже обследовали десять человек, пять из которых после осмотра госпитализировали с компрессионными переломами позвоночника. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, одного из пациентов — как среднетяжелое. Еще двое пострадавших находятся на обследовании, остальных (еще пятеро) после осмотра отпустили домой, добавил Чеканов.

МЧС ранее сообщало, что в больницу после жесткой посадки самолета в Магадане были доставлены все 14 человек, находившиеся на борту — 12 рабочих и два члена экипажа.

Самолет Ан-2, перевозивший в Сеймчан вахтовиков, совершил жесткую посадку в Магадане сразу после взлета утром 20 февраля.