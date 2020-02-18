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Дибров опроверг сообщения об инсульте

Дмитрий Дибров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что причиной его госпитализации стал инсульт.

«Приличный человек должен заверить, ну хотя бы мне дозвониться и спросить, инсульт ли у меня и есть ли что-нибудь такое. А если нет, то он сам врун», — сказал он.

По его словам, «так бывает у каждого человека — случился обморок», после чего он «спокойно уехал» в Боткинскую больницу.

О том, что у Диброва случился инсульт, ранее, 18 февраля, написал Telegram-канал Mash. В сообщении также утверждалось, что у него обнаружили гипертоническую болезнь.

Жена Диброва сообщила о его состоянии после госпитализации
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Телеведущего госпитализировали накануне вечером, 17 февраля. РЕН ТВ и Telegram-каналы 112 и Mash сообщали, что возможной причиной мог стать приступ эпилепсии, но представитель Диброва Табриз Шахиди заявил РБК, что диагноз не подтвердился. Позднее жена телеведущего Полина призвала не беспокоиться о его состоянии и заявила, что у него все хорошо.

Теги: Дмитрий Дибров, телеведущий, новости РБК
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