Дибров опроверг сообщения об инсульте

Дмитрий Дибров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что причиной его госпитализации стал инсульт.

«Приличный человек должен заверить, ну хотя бы мне дозвониться и спросить, инсульт ли у меня и есть ли что-нибудь такое. А если нет, то он сам врун», — сказал он.

По его словам, «так бывает у каждого человека — случился обморок», после чего он «спокойно уехал» в Боткинскую больницу.

О том, что у Диброва случился инсульт, ранее, 18 февраля, написал Telegram-канал Mash. В сообщении также утверждалось, что у него обнаружили гипертоническую болезнь.