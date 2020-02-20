Трамп назначит нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки станет посол США в Германии Ричард Гренелл. Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

Гренелл сменит на этой должности Джозефа Магуайра, который исполнял обязанности директора Нацразведки США с августа прошлого года.

Гренелл был назначен американским послом в ФРГ в мае 2018 года. В сентябре прошлого года он фигурировал в списке возможных кандидатов на должность нового помощника национальной безопасности, сообщала газета Washington Post.