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Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп назначил главу Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США (ODNI). Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.

«Я рад сообщить вам, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа», — говорится в сообщении.

В обязанности Магуайра будут входить задачи по координации работы всех американских разведслужб.

Магуайр является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности. В 2010 году после завершения службы в американских ВМС он подал в отставку. Трамп отметил, что Магуайру стоит гордиться «многолетней выдающейся карьерой» в составе ВМС США, где он занимал руководящие посты разных уровней, в том числе должность главы Командования специальных операций, осуществляющего оперативное планирование.

«Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями», — добавил Трамп.

Теги: Дональд Трамп, Нацразведка США, назначение
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