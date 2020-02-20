Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

Перед концертом памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в филармонии имени Дмитрия Шостаковича специалисты измерили температуру тела у всех журналистов. Об этом сообщает «РИА Новости». Мероприятие посетил российский президент Владимир Путин.

Агентство уточняет, что температуру журналистов измерили за час до концерта. Только после измерения корреспондентам разрешали проходить в филармонию. По информации агентства, ни у кого из журналистов повышенной температуры не было.

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