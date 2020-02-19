Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был политиком общенационального масштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Его речь опубликована на сайте Кремля.

«Он по должности, мы хорошо знаем, был мэром города Петербурга, что немало, но все-таки он не был первым, вторым, третьим лицом государства. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба», — сказал Путин. Президент назвал Собчака своим учителем и другом, а также отметил, что он был «очень ярким» человеком.

В среду, 19 февраля, в Петербурге проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Собчака. Перед концертом Путин возложил цветы к памятнику первого мэра города. Кроме него цветы возложили губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф, а также вдова Собчака Людмила Нарусова и его дочь Ксения Собчак.

Анатолий Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. Путин был его заместителем и руководил его предвыборным штабом. В феврале 2000 года, когда Путин стал кандидатом в президенты, Собчак был назначен его доверенным лицом. Однако в ночь с 19 на 20 февраля, примерно за месяц до президентских выборов, он умер из-за острой сердечной недостаточности.