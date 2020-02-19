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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к установленному в Санкт-Петербурге памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку, сообщает «РИА Новости». Вместе с президентом цветы к подножию памятника положила вдова Собчака Людмила Нарусова.

Кроме того, цветы к памятнику возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения.

Накануне Кремль сообщил, что Путин примет участие в проходящих в Санкт-Петербурге памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака. В частности, президент планирует посетить концерт памяти мэра в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах. Тогда Путин был его заместителем, а также руководил его предвыборным штабом. В феврале 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом Путина, ставшего кандидатом в президенты России, однако вскоре умер из-за острой сердечной недостаточности. Это произошло в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в Калининградской области, куда Собчак отправился в рамках предвыборной кампании.

Теги: Владимир Путин, Анатолий Собчак
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