«Мосгортранс» сообщил о мониторинге в транспорте из-за коронавируса

«Мосгортранс» ведет мониторинг в общественном транспорте из-за коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что мониторинг связан с решением правительства о запрете въезда граждан Китая с 20 февраля. «Данные отправляются медикам и в случае необходимости принимаются профилактические меры», — сообщили в «Мосгортрансе». О каких именно мерах идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Ранее 19 февраля «Дождь» сообщил, что сотрудником «Мосгортранса» поручили вызывать полицию в случае нахождения в общественном транспорте «лиц китайской национальности». В публикации указывалось, что скрин сообщения, которое якобы получали сотрудники предприятия, опубликовал в Twitter политик Максим Кац. В «Мосгортрансе», в свою очередь, назвали сообщения фейком. При этом один сотрудник предприятия подтвердил телеканалу получение такого указания, а еще трое водителей сказали, что им не приходило такое сообщение.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля Общество

18 февраля распоряжение о временном запрете въезда граждан Китая в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет начинает действовать с 20 февраля. Кроме того, Россия приостановила оформление документов для въезда граждан Китая, включая визы, приглашения на въезд и разрешения на привлечение иностранных работников. Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что решение связано с тем, что Россия не может обеспечивать карантинные условия тысячам китайских граждан, которые прибывают в страну.