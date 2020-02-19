Небензя потребовал от западных стран прекратить защищать боевиков в Сирии

Василий Небензя (Фото: thailand.mid.ru)

Соединенным Штатам и другим западным странам следует прекратить защищать экстремистов в Сирии и остановить поставки им оружия. Об этом, как передает ТАСС, заявил постпред России при Совете безопасности ООН Василий Небензя.

По его словам, России регулярно дают советы по политике в Сирии. «Мы тоже можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо перестать защищать боевиков, в том числе из листированных Советом безопасности организаций вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, в которую входит террористическая организация, запрещенная в России, «Джебхат ан-Нусра». — РБК)», — сказал он.

Небензя отметил, что недавно спецпредставитель госсекретаря США Джеймс Джеффри заявил о возможности «договариваться» с «Хайят Тахрир аш-Шам». «Обеспечить политическое прикрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится», — ответил на это представитель России в Совбезе.

Также Небензя подчеркнул, что боевики продолжают использовать оружие, произведенное в странах Запада. Он потребовал прекратить его поставки сирийским экстремистам.