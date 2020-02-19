Якубович предложил платить министру труда зарплату в размере своей пенсии

Леонид Якубович (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Телеведущий Леонид Якубович, который заявил, что получает пенсию в размере 23 тыс. руб., предложил установить такую же зарплату министру труда и социальной защиты, сообщает «РИА Новости».

Размер своей пенсии телеведущий накануне назвал в интервью изданию «Телепрограмма». По его словам, он не снимает эти деньги со счета, поскольку пока получает зарплату. «Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» — говорил он.

В разговоре с «РИА Новости» Якубович заявил, что проблемой мизерных пенсий должны заниматься профсоюзы, отдельные обращения не смогут повлиять на власти. По мнению телеведущего, адекватная пенсия должна быть достаточной для нормальной жизни человека, «который всю свою жизнь посвятил этой стране».

«Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тыс. руб. в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос», — сказал он.