Путин ответил губернатору о тратах на парк фразой «для Питера не жалко»

Владимир Путин и Александр Беглов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым реализацию нацпроектов в 2019 году и строительство социальных объектов, в том числе артпарка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Беглов поблагодарил президента за помощь городу в размере 10,6 млрд руб. Он отметил, что в 2019 году в Петербурге было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов.

Беглов также сообщил президенту, что в течение 2–2,5 лет в Петербурге появится артпарк. «У нас будет большая набережная: от Тучкова моста до Биржевого моста», — уточнил он.

Беглов также добавил, что за всю историю города никто не мог позволить себе возрождать парк на старом месте. «Да, для федерального бюджета мы обошлись недешево», — отметил губернатор. Однако Путин ответил на это словами «для Питера не жалко».

Во время своей поездки в Петербург Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Он, в том числе, возложил букет красных роз к установленному в Петербурге памятнику экс-мэру. Кремль сообщал, что президент планирует также посетить концерт памяти мэра, который пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.