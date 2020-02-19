В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию серию поправок, внесенных рабочей группой ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Комитет рекомендовал принять поправку о конституционном закреплении нормы о неприкосновенности бывших президентов России. Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе от 2001 года.
Процедуру лишения экс-президента неприкосновенности предлагается сделать аналогичной процедуре импичмента, описанной в ст. 93 Конституции.
Также комитет рекомендовал Думе принять поправку о пересмотре конституционных положений о полномочиях президента и премьера. В частности, прописать в Основном законе, что «президент осуществляет общее руководство правительством», а «председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий».