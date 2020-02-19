В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию

Депутат от КПРФ Денис Парфенов и депутат от ЛДПР Сергей Иванов во время обсуждения поправок высказали опасение, что в результате таких существенных изменений Конституции может произойти «обнуление» власти прежних президентов, которые в результате получат возможность баллотироваться в президенты России снова. Глава комитета Павел Крашенинников в ответ выразил мнение, что это исключено.

К принятию во втором чтении законопроекта рекомендованы также поправки, наделяющие президента правом (но не обязанностью) распустить Госдуму и назначить новые выборы в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур премьера, а также в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур министров более трети должностей членов правительства останутся вакантными. В этом случае президент вправе назначить предложенные премьером кандидатуры.

Еще одна поправка, рекомендованная комитетом к принятию, — фраза «президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».

Данные поправки были внесены накануне депутатами и сенаторами, в числе которых соруководители рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Прием поправок к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» продлен до 2 марта.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит вопросы, связанные с процедурой общероссийского голосования по изменению Конституции, 27 февраля, сообщил Крашенинников.