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В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив [Путина]», — заявил он.

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По словам Володина, на 2020–2022 годы для выплаты детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширения программы маткапитала, организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов и других инициатив главы государства необходимо более 2 трлн руб.

Также в Госдуме приняли во втором чтении законопроект, распространяющий право на получение маткапитала при рождении первого ребенка, а также увеличение выплаты на 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка. Согласно законопроекту, семьи при рождении первенца получат более 466 тыс. руб., а второго ребенка — свыше 616 тыс.

Данные инициативы были предложены Путиным 15 января во время послания Федеральному собранию.
 

Теги: Госдума, поправки, бюджет
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