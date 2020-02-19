Минфин исключил планы внести Сбербанк в список стратегических предприятий

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Российское правительство не обсуждает включение Сбербанка в список стратегических предприятий. Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев, сообщила РБК пресс-служба банка.

«При этом снижение доли государства после его приобретения у Банка России тоже не стоит на повестке», — добавил он.

По словам Колычева, перед Сбербанком в 2020 году стоит стратегическая цель — достичь 1 трлн руб. прибыли. Он выразил надежду, что банку удастся ее реализовать.

Ранее, как передавал ТАСС, Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что «Сбербанк может войти в список стратегических предприятий» после перехода под контроль правительства, однако сейчас такого решения нет.