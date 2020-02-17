В Роструде напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

Россиян ждут длинные выходные в связи с тем, что в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Об этом напомнили в Роструде, пишет «РИА Новости».

Выходной день в результате будет приходиться на понедельник, 24 февраля. Таким образом граждан ждут трехдневные выходные и сокращенная следующая рабочая неделя.

Аналогичная ситуация произойдет и с Международным женским днем — 8 марта также выпадает на воскресенье.

В 2020 году у россиян восемь сокращенных рабочих недель. Первая уже была в январе, вторая и третья — в феврале и марте. Потом граждане страны будут работать меньше перед Первомаем.

Укороченные рабочие недели связаны и с празднованием Дня Победы: трехдневная с 6 по 8 мая и четырехдневная — с 12 по 15 мая. Сократит рабочую неделю и празднование Дня России в июне.