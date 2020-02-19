Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд
Российские власти в настоящий момент занимаются анализом решения апелляционного суда Гааги, обязавшего Москву выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Наши соответствующие ведомства, Минюст, изучают это решение, изучают тактику защиты и оспаривания этого решения. Пока стадия анализа», — сказал Песков.
18 февраля апелляционный суд в Гааге аннулировал предыдущее постановление окружного суда и восстановил право экс-владельцев ЮКОСа требовать от Москвы компенсацию по иску.
Таким образом решение нидерландского суда 2014 года, которое обязывало Россию выплатить более $50 млрд компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, восстановлено в силе.