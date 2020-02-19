Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

По словам бенефециара GML (холдинговой компании, действующей в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонида Невзлина, он намерен добиваться ареста имущества и счетов России за рубежом на сумму более $50 млрд — еще около $5 млрд приходится на штрафы и проценты.

Невзлин рассказал, что его холдинг по понятным причинам не может добиться исполнения решения гаагского суда на территории России. «Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии», — заявил он.

В российском Минюсте пообещали оспорить решение суда о выплате компенсаций акционерам. В ведомстве назвали их недобросовестными инвесторами и заявили, что активы ЮКОСа мажоритариями были получены незаконно, а сами они отмывали деньги и уклонялись от уплаты налогов. Также Минюст указал, что Россия не давала согласия на арбитражное разбирательство, а экс-акционеры ЮКОСа неправомерно использовали механизм Договора к Энергетической хартии. Последний не был ратифицирован российской стороной, указали в ведомстве.