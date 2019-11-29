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Политика ,  
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Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
По утверждению норвежца, который в ноябре вернулся на родину, он намерен требовать «суточные» за «последнюю командировку» в Россию, которая затянулась на два года
Фруде Берг (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии. Об этом сам Берг сообщил в интервью телерадиокомпании NRK.

«Я обсудил это с моим адвокатом и, очевидно, что счет будет выставлен», — сказал Берг. «Было много лишних расходов, это стало бременем для семьи и для меня, конечно», — пояснил он.

В России Берг был осужден за шпионаж. Его задержали в 2017 году при получении документов, где содержались секретные сведения о российском ВМФ. Сам Берг себя виновным не признал. Он утверждал, что оказывал курьерские услуги для норвежских спецслужб, и был обманут: от него скрыли, во что он ввязался и что ему за это грозит. Сами спецслужбы Норвегии предпочли не комментировать этот случай.

Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Берг рассказал, что во время поездок ему компенсировали авиабилеты и проживание в гостиницах. Теперь он намерен требовать компенсацию этих расходов за «последнюю командировку» в Россию, которая в итоге продлилась около двух лет. «Если следовать государственным ставкам, мы [с адвокатом] подсчитали, что как раз перед тем, как меня освободили, долга по командировочным расходам накопилось на 820 тыс. норвежских крон (около $90 тыс.), — сказал Берг.

Делом Берга в Норвегии занимается парламентский контрольный комитет, который должен установить, было ли нарушение со стороны норвежских спецслужб, которые отправляли его на такие задания.

Политика
Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга

В середине ноября российские власти передали Берга представителям Норвегии на территории Литвы. Взамен Россия получила двух своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, помилованных ранее президентом республики.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Россия, Норвегия, шпионаж
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