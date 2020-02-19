В «Единой России» подтвердили уход Баталиной в Минтруд

Депутат Госдумы от Саратовской области и замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина в ближайшее время вступит в должность заместителя министра труда и социальной защиты. Эту информацию подтвердил замруководителя фракции Андрей Исаев, передал ТАСС. Ранее 18 февраля источники РБК в «Единой России» рассказали, что Баталина стала кандидатом на этот пост.

В нижней палате парламента Баталина заседает с 2011 года. В прежнем созыве Госдумы она была председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. В «Единой России» курировала приемные председателя партии Дмитрия Медведева.

В 2020 году Баталина вошла в рабочую группу по подготовке анонсированных Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

После отставки правительства Медведева должность министра труда и соцзащиты занял Антон Котяков, сменивший на этом посту Максима Топилина. Ранее Котяков был заместителем министра финансов и курировал в ведомстве бюджетную политику и социальную сферу.