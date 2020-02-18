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Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве

Заместитель Андрея Турчака в «Единой России» депутат Ольга Баталина рассматривается на пост заместителя министра труда
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина рассматривается на пост заместителя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, рассказали РБК два источника в партии.

О возможном назначении Баталиной также написал в своем Telegram-канале первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Николай Панков. «Сегодня узнал, что кандидатура нашей землячки Ольги Баталиной рассматривается для работы в правительстве РФ. Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты — это хороший профессиональный рост», — отметил депутат.

Баталина отказалась от комментариев РБК. РБК направил запрос в Минтруд. В новом правительстве Минтруда возглавил бывший заместитель министра финансов Антон Котяков. 

Ольга Баталина в «Единой России» курирует общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева. В Госдуме Баталина с 2011 года, избиралась по партсписку «Единой России». В предыдущем созыве нижней палаты возглавляла комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. До прихода в Думу работала в Саратове — начинала в середине 1990-х с должности помощника на тот момент заместителя председателя областного парламента Вячеслава Володина. В 2006 была избрана депутатом гордумы, в 2008 году была назначена вице-мэром Саратова.

В 2020 году Баталина вошла в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. На встрече группы с президентом она предложила Владимиру Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей. «Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала Баталина.

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины, заявил в ответ президент. «Пока я президент, у нас не будет «родителя № 1», будут «папа» и «мама», — сказал Путин.

18 февраля члены рабочей группы внесли в Думу новые поправки в Конституцию, наделение правительства полномочиями по обеспечению единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Авторы: Наталья Галимова, Кирилл Сироткин
При участии: Юлия Старостина
Теги: Ольга Баталина, Госдума, «Единая Россия »
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