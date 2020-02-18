Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве
Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина рассматривается на пост заместителя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, рассказали РБК два источника в партии.
О возможном назначении Баталиной также написал в своем Telegram-канале первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Николай Панков. «Сегодня узнал, что кандидатура нашей землячки Ольги Баталиной рассматривается для работы в правительстве РФ. Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты — это хороший профессиональный рост», — отметил депутат.
Баталина отказалась от комментариев РБК. РБК направил запрос в Минтруд. В новом правительстве Минтруда возглавил бывший заместитель министра финансов Антон Котяков.
В 2020 году Баталина вошла в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. На встрече группы с президентом она предложила Владимиру Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей. «Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала Баталина.