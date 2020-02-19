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В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Яков Князев / ТАСС

Самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе тюменского международного аэропорта Рощино.

В пресс-службе отметили, что пассажира госпитализировали, после чего борт вылетел к месту назначения.

По информации ТАСС, речь идет о рейсе 5N-238 авиакомпании «Нордавиа». Он приземлился в Рощино в 9:45 по местному времени (7:45 мск), а вылетел из Тюмени в столицу спустя час.

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Как сообщает новосибирский портал NGS со ссылкой на других пассажиров рейса, мужчине стало плохо из-за давления. Он упал и потерял сознание. На борту находились медики, которые оказали пассажиру помощь до прилета в Тюмень.

21 января самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Медики, которые встретили пациента на земле, не смогли его спасти.

Теги: самолет, Тюмень, посадка, новости РБК
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