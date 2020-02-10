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Самолету авиакомпании Buta Airways, летевшему из азербайджанского города Гянджа в Москву, пришлось совершить посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили РБК в аэропорту города.

«Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 12:39 (13:39 мск)», — сообщили РБК в воздушной гавани.

Пассажирку сняли с борта, однако от госпитализации она отказалась. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта передает, что в 14:14 по местному времени (13:14 мск) лайнер вылетел в пункт назначения.

В авиакомпании Buta Airways на звонки РБК не ответили.

В январе самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Помощь пассажиру начали оказывать еще во время полета, однако спасти его не удалось.