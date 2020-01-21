Самолет экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта назначения, передает ТАСС.

«Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту», — сообщили в пресс-службе. Помощь пассажиру начали оказывать еще во время полета, добавили в ней.

Планируется, что лайнер прилетит в Южно-Сахалинск вечером. Помимо этого, из-за инцидента на три часа задержали рейс в Москву.

По информации телеканала РЕН ТВ, встретившие самолет медики не смогли спасти пассажира.

В ноябре 2019 года самолет, следовавший из московского Домодедово в Фергану, вынужденно приземлился в Самаре из-за смерти пассажира. По предварительным данным, мужчина скончался из-за инфаркта с отеком в легкие.