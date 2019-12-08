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Технологии и медиа ,  
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Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем «Гармония» Международной космической станции в 7:47 по восточному времени США (15:47 мск), сообщает NASA в своем Twitter.

До этого роботизированная рука-манипулятор МКС успешно произвела захват космического корабля в 5:05 (13:05 мск).

Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря. Грузовик пробудет пристыкованным к станции до первых чисел января, после чего вернется на Землю.

По информации американского космического агентства, Dragon доставил на орбиту больше 2,5 т полезного груза. В их числе оборудование для проведения научных экспериментов и работ. Например, гиперспектральная система формирования изображений Земли следующего поколения и солодовый ячмень для исследования роста в условиях микрогравитации.

Dragon — многоразовый беспилотный грузовой космический корабль. Разработан в рамках программы COTS для доставки полезных грузов на орбиту и возвращения на Землю.

На 2019 год Dragon — единственный в мире космический корабль, который возвращает грузы с МКС. Он может нести до 6 т с Земли и более 3 т с космической станции.

Прошедший старт стал третьим по счету для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9. Всего это 20-й запуск для кораблей этой серии с 2010 года.

Теги: МКС, космос, SpaceX Dragon
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