Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем «Гармония» Международной космической станции в 7:47 по восточному времени США (15:47 мск), сообщает NASA в своем Twitter.

До этого роботизированная рука-манипулятор МКС успешно произвела захват космического корабля в 5:05 (13:05 мск).

Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря. Грузовик пробудет пристыкованным к станции до первых чисел января, после чего вернется на Землю.

По информации американского космического агентства, Dragon доставил на орбиту больше 2,5 т полезного груза. В их числе оборудование для проведения научных экспериментов и работ. Например, гиперспектральная система формирования изображений Земли следующего поколения и солодовый ячмень для исследования роста в условиях микрогравитации.