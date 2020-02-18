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В Баку произошел крупный пожар в ТЦ

Фото: пресс-служба МЧС Азербайджанской Республики

В одном из крупнейших торговых центров Баку утром 18 февраля произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана в Facebook.

Запись в facebook пользователя Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Как говорится в сообщении, на горячую линию поступила информация о пожаре в торговом центре «Садарак», расположенном в районе Локбатан. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано, на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.

По данным портала Trend.az, пожар начался в навесе в первой зоне торгового центра, после чего огонь перекинулся на несколько магазинов.

На опубликованных МЧС видеозаписях видно, что пламя практически полностью уничтожило несколько помещений ТЦ.

В октябре 2019 года в Баку произошел пожар в ТЦ «Бина». Возгорание случилось в ночь на 8 октября, пламя распространилось по площади около 3 тыс. кв. м. В результате пожара пострадали три предпринимателя, которым оказали медпомощь.

Теги: Баку, пожар, Азербайджан, торговый центр
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