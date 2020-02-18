В Баку произошел крупный пожар в ТЦ
В одном из крупнейших торговых центров Баку утром 18 февраля произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана в Facebook.
Запись в facebook пользователя Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Как говорится в сообщении, на горячую линию поступила информация о пожаре в торговом центре «Садарак», расположенном в районе Локбатан. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано, на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.
По данным портала Trend.az, пожар начался в навесе в первой зоне торгового центра, после чего огонь перекинулся на несколько магазинов.
На опубликованных МЧС видеозаписях видно, что пламя практически полностью уничтожило несколько помещений ТЦ.