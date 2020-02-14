В Челябинске при пожаре на складе обрушилась кровля

Фото: МЧС России

В Челябинске загорелся склад, на котором хранится пластиковая продукция, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. «На пожаре в Челябинске произошло обрушении кровли на 800 кв. м», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что пожару присвоен четвертый уровень сложности, который является максимальным для Челябинской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В начале февраля на складе металлоизделий в подмосковном Раменском произошел пожар. Площадь возгорания составила более 2 тыс. кв. м.