Общество , 14 фев, 12:41
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В Челябинске при пожаре на складе обрушилась кровля
В Челябинске загорелся склад, на котором хранится пластиковая продукция, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. «На пожаре в Челябинске произошло обрушении кровли на 800 кв. м», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что пожару присвоен четвертый уровень сложности, который является максимальным для Челябинской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В начале февраля на складе металлоизделий в подмосковном Раменском произошел пожар. Площадь возгорания составила более 2 тыс. кв. м.